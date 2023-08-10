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«Талант у него в крови»: отец Жанны Фриске о творчестве внука Платона

Отец Жанны Фриске Копылов заявил, что у его внука абсолютный слух

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Отец Жанны Фриске Владимир Копылов заявил в беседе с Prozvezd, что у его внука Платона есть талант к музыке.

По словам Копылова, в свои 10 лет Платон уже профессионально играет на гитаре. Мужчина отметил, что ему нравится техника исполнения внука, а также произведения, которые тот играет. Отец артистки заявил, что у мальчика абсолютный слух.

«Я отправлял эти записи своим друзьям-музыкантам, которым уже под 70 лет. Они говорят: «Мы представляем, как он в 20 лет будет играть!». Один из них — Сережа из Одессы и вовсе сказал: «Я до сих пор так не умею играть, как сейчас у Платона получается!» — поделился отец певицы.

Копылов добавил, что знал о пристрастии внука к музыке уже давно. Он вспомнил, как мальчик взял палочки в руки и стучал ими, как только научился ходить. Отец звезды заявил, что подарил Платону синтезатор и детскую барабанную установку.

«Он все это с собой забрал. Когда жил с нами, как только музыку слышал, начинал в такт танцевать. Поэтому, музыкальный талант у него точно в крови!» — заключил Копылов.

Ранее отец Жанны Фриске вспомнил, сколько получала певица в «Блестящих».

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