Адвокат рассказал, на какую компенсацию может рассчитывать Лада Дэнс после ДТП

Звездный адвокат Александр Добровинский в эфире «Радио 1» прокомментировал решение певицы Лады Дэнс подать в суд на транспортную компанию, которая организовала ее перевозку с выступления. По его словам, после ДТП она может рассчитывать на полноценную компенсацию.

«Человек, который попал в аварию, безусловно, может обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба перевозчиком. Можно предъявить траты на лечение, также можно взыскать понесенный материальный ущерб во время периода неработоспособности, пока он находился на лечении, или если при аварии была получена инвалидность», — рассказал Добровинский.

8 августа концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал «Газете.Ru», что исполнительница направит в суд иск против транспортной компании на 12 миллионов рублей после ДТП в подмосковном Подольске.

Вечером 5 августа Лада Дэнс попала в ДТП с участием трех машин на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. В экстренных службах сообщили, что певица в момент аварии находилась в автомобиле такси и в результате столкновения получила черепно-мозговую травму.

Ранее Лада Дэнс вышла на связь после ДТП.