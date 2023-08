Филипп Киркоров рассказал, почему имя Вали Карнавал стало для него мемом

Певец Филипп Киркоров пригласил на подкаст You Want a Scandal Now? блогера Валю Карнавал и признался, что ее имя стало для него мемом.

«Твое имя прозвучало из уст Регины Тодоренко на программе «Маска». Это уже просто [мем], мы стебем друг друга, а Анита Цой — у нее [под каждой маской] Валя Карнавал. Имя Вали Карнавал для меня впервые прозвучало в шоу «Маска», — рассказал Киркоров.

Карнавал известна благодаря своим юмористическим видео в TikTok. В 2020 году журнал Forbes поместил ее на 5-е место своего списка самых высокооплачиваемых тиктокеров. В том же году звезда присоединилась в тиктокерское объединение Hype House.

8 мая блогерша рассталась со своим женихом Сашей Стоуном. Они начали встречаться в 2021 году на проекте «Звезды в Африке». В мае 2022-го Стоун сделал девушке предложение, на которое она ответила согласием.

В четвертом сезоне «Маски» победителями стали сразу два артиста: Сергей Лазарев в костюме Скорпиона и Дима Билан в образе Мамонтенка. Решение присудить победу двоим участникам принял председатель жюри Филипп Киркоров после того, как голоса судейской коллегии разделились поровну.

Ранее Алексей Воробьев попал в больницу из-за травмы руки.