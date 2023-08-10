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Алексей Воробьев попал в больницу из-за травмы руки

Актер Алексей Воробьев проходил полтора месяца с осколком в руке

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Актер и певец Алексей Воробьев признался в своем Telegram-канале, что полтора месяца проходил с осколком в руке.

По словам звезды, он получил травму после того, как у него упала картина на стакан с водой, посуда разбилась, и осколок вошел ему в руку.

«Думал, что само пройдет, заживет. И мне казалось, что я вытащил осколок, но сейчас я в больнице. Выяснилось, что полтора месяца у меня в руке был осколок стекла. У вас еще есть вопросы, почему мужчины живут не так долго, как женщины?» — пошутил артист.

Воробьев подчеркнул, что на протяжении этих полутора месяцев он ходил в спортзал, работал и травма его мало беспокоила.

«Иногда в руке было что-то неприятно, иногда больно, но ладно... Наверное, просто зарастает. А теперь нужно вытаскивать осколок стекла из руки, но у меня съемки... Поэтому похожу пока с ним. Мы уже как-то свыклись друг с другом», — подытожил актер.

Накануне Воробьев признался, что ему тяжело сближаться с женщинами. Он заявил, что будучи актером, который долго анализировал эмоции людей, тонко чувствует фальшь. При этом звезда не гордится статусом холостяка и мечтает о супруге и детях, но пока не нашел свою единственную.

Ранее самоназванная любовница Пьера Нарцисса рассказала об отношениях с Киркоровым.

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