Директор Лады Дэнс возмутился снимками певицы из больницы

Концертный директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин признался в беседе с mk.ru, что не знает, кто опубликовал снимки певицы из больницы.

Пудовкин намерен разобраться с тем, кто выложил фотографии. Он предположил, что это может быть человек, который имеет доступ в лечебное учреждение. Концертный директор назвал интерес к кадрам госпитализированной артистки нездоровым, хоть и понятным.

Пудовкин отметил, что «не очень приятно, когда подсматривают». Сами Дэнс и ее продюсер даже не планировали публиковать подобные кадры. Они хотят сделать официальный комментарий от певицы, как только та станет чувствовать себя лучше.

«Я надеюсь, в ближайшее время уже будет видео и непосредственно комментарий Лады Дэнс. Очень важно, чтобы она успокоилась и сказала, что на самом деле происходит. А подсматривать в замочную скважину — это достаточно типичная ситуация, когда звезда попадает в сложную ситуацию и достаточно беззащитна», — поделился концертный директор.

По словам Пудовкина, на данный момент для него в приоритете реабилитация Дэнс и отсутствие тяжелых последствий перенесенной аварии.

10 августа Telegram-канал Mash опубликовал первые фотографии певицы Лады Дэнс после аварии.

Ранее врачи диагностировали Ладе Дэнс внутримозговую гематому.