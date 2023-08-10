Психолог Степанова считает, что Богомолов женился на Собчак из-за корысти

Психолог Вероника Степанова считает, что театральный режиссер Константин Богомолов живет с журналисткой Ксенией Собчак отчасти из-за корысти. Ее слова передает «СтарХит».

Степанова заявила, что в их паре Собчак любит своего супруга больше, чем он ее.

«Он в свое время тоже был немножко влюблен, потому что она, конечно, может завлечь: интересная девочка, невероятно разносторонняя, любит кино, много читать, путешествовать, ходит по музеям… Но вместе с тем он действует не без корысти. Он, конечно, понимает, какие связи за этим стоят, какие возможности. Он сразу стал получать хорошие госзаказы», — заявила психолог.

Степанова назвала Богомолова себялюбивым и эгоистичным человеком, которому отчасти поэтому тяжело находиться в отношениях с «властной» Ксенией Собчак. Психолог заявила, что в первом браке с актрисой Дарьей Мороз режиссеру было проще — можно было «свалить, уехать, уйти в загул».

«Не знаю, долго ли он протянет в этом во всем. Ну, посмотрим», — подчеркнула Степанова.

Ксения Собчак 13 сентября 2019 года вышла замуж за Константина Богомолова. После росписи в Грибоедовском ЗАГСе, куда пара приехала на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас», они поехали в храм и обвенчались. Общих детей у супругов нет, однако телеведущая признавалась, что хотела бы вновь стать матерью. Блогер растит шестилетнего сына Платона, которого родила от актера Максима Виторгана, с отцом мальчика она развелась в 2019 году.

У Константина Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть 12-летняя дочь Анна, она часто проводит время с отцом, мачехой и сводным братом. По словам Ксении Собчак, дети быстро подружились и не испытывают дискомфорта, находясь вместе.

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