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Жена звезды «Чудаков» получила полную опеку над сыном

Звезда «Чудаков» Бэм Марджера потерял право на опеку над сыном после пьяных скандалов

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Global Look Press

Звезда шоу «Чудаки» на MTV Бэм Марджера потерял право на опеку над сыном после пьяных скандалов. Об этом сообщает портал TMZ.

Как следует из судебных документов, супруга Бэма Никки получила полную опеку над пятилетним Фениксом. Бэм может общаться с ребенком с помощью видеозвонков четыре раза в неделю без присутствия матери.

Марджера требовал общей опеки над ребенком и общего проживания с сыном каждые вторые выходные. Он также обвинял Никки в том, что она не дает ему общаться с сыном.

Через несколько месяцев суд об опеке повторится.

В конце марта Звезда шоу «Чудаки» на MTV Бэм Марджера был арестован за пьяный скандал в ресторане в присутствии жены Никки и 5-летнего сына Феникса. 23 апреля брат Марджеры Джесс вызвал полицейских к себе домой и заявил, что Бэм несколько раз ударил его и грозил расправой.

В апреле Марджера сдался полиции после того, как пустился в бега из-за обвинений в нападении на брата.

Ранее сына Михаила Ефремова выписали из больницы через 1,5 месяца после госпитализации.

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