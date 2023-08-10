Рэпер Tory Lanez обратился к богу после вынесения приговора

Адвокат осужденного на 10 лет рэпера Tory Lanez Хосе Баэз заявил, что музыкант только начинает признавать свой 10-летний приговор. Об этом защитник рассказал TMZ.

По словам Баэза, его клиент плохо себя чувствует и тяжело переживает вынесенное наказание. При этом Tory Lanez собирается оставаться сильным и опирается при этом на свою веру в бога, поддержку близких и сторонников по всему миру.

Адвокат подчеркнул, что рэпер до последнего надеялся на милосердие со стороны судьи. Баэз заявил, что планирует подавать апелляцию.

9 августа стало известно, что стрелявшего в Megan Thee Stallion рэпера Tory Lanez осудили на 10 лет. Его признали виновным в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия, хранении заряженного незарегистрированного оружия в автомобиле, а также использовании подобного огнестрельного оружия с грубой неосторожностью.

Резонансный инцидент с участием Tory Lanez, который ранее не имел серьезных проблем с законом, и Megan Thee Stallion (им приписывали романтические отношения) произошел в июле 2020 года. Тогда музыкант был арестован в Лос-Анджелесе после домашней вечеринки, где произошла ссора, обернувшаяся насилием.

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