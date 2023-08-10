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«Вымпелком» оштрафовали на 1 миллион рублей за «Идеальных незнакомцев» без возрастной маркировки

Савеловский суд оштрафовал «Вымпелком» за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки

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Direzione Generale per il Cinema

Савеловский суд Москвы оштрафовал компанию «Вымпелком» на 1 миллион рублей за показ фильмов «Идеальный незнакомец» и «Английский цирюльник» без маркировки «18+». Об этом сообщает ТАСС.

«Признать ПАО «Вымпел-коммуникации» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения), и назначить наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей», — заявили в суде.

По данным СМИ, поводом для штрафа стала демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений в указанных картинах.

4 августа суд Санкт-Петербурга оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko на 1 миллион рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ-сценами. Протоколы в отношении сервиса суд зарегистрировал в июне из-за 16 картин, среди них «Идеальные незнакомцы», «Черный лебедь», «Новые мутанты», «Отличница легкого поведения», «Игра в имитацию», «Александр» и «Семейка Тененбаум».

Ранее Илью Варламова (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали за отсутствие иноагентской плашки.

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