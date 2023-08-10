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Выход «Дэдпула 3» официально перенесен

Компания Disney убрала «Дэдпул 3» из списка предстоящих релизов

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Компания Disney перенесла премьеру «Дэдпула 3» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях. Об этом сообщает The Direct.

Картина должна была выйти в мае 2023 года, но в июле сообщалось, что съемки проекта приостановили из-за забастовок Гильдии актеров США. Сейчас Disney исключила «Дэдпул 3» из списка предстоящих релизов с сентября 2023 года по июнь 2024 года.

The Direct подчеркивает, что в списке Disney есть отметка, что обновленный список может быть изменен. Однако то, что из него исключили предстоящий фильм с Райаном Рейнольдсом, подтверждает тот факт, что лента не выйдет в запланированную дату.

При этом неизвестно, когда компания планирует выпустить фильм на большие экраны.

В начале июля сообщалось, что съемки триквела «Дэдпула» приостановлены из-за забастовки актеров. Картина стала первым крупным проектом, пострадавшим от акций артистов.

В том же месяце Хью Джекман опубликовал кадр с Райаном Рейнольдсом со съемок «Дэдпула 3». Актер в этой картине вернулся к своему культовому образу Росомахи. На снимке артист появился в классической желто-синей экипировке, которую не надевал в фильмах, но она была каноничной в комиксах.

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