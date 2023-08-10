Анджелина Джоли получила работу на Бродвее благодаря дочери

48-летняя Анджелина Джоли станет генеральным продюсером мюзикла «Изгои» в театре на Бродвее La Jolla Playhouse. Daily Mail сообщает, что артистка получила приглашение о работе после того, как сходила в театр с одной из дочерей.

«Я надеюсь, что смогу внести свой вклад. Я продолжаю учиться у этой удивительной команды, с которой работаю с тех пор, как моя дочь привела меня на спектакль в театр La Jolla Playhouse. Не могу выразить, насколько я рада, что этот мюзикл дебютирует на Бродвее. С нетерпением жду возможности поделиться этой новой версией «Изгоев» со всем миром», — заявила Джоли.

Член продюсерской команды мюзикла Мэттью Рего поддержал решение Джоли присоединиться к шоураннерам проекта. Он считает, что выдающийся опыт актрисы в индустрии сделает ее незаменимым членом команды.

В июле Анджелина Джоли подала новые документы в суд, в которых высмеяла бывшего мужа Брэда Питта за его заявления о том, что он «построил» их французский винный бизнес. В иске утверждается, что Питт «разграбил» бизнес, потратив миллионы долларов прибыли на несерьезные проекты, включая ремонт студии звукозаписи.

Ранее музыкальный продюсер заявил, что Седокова лучше Лободы вписывалась в коллектив «ВИА Гры».