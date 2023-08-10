В Ливане и Кувейте хотят запретить фильм «Барби» из-за пропаганды гомосексуальности

Министр культуры Ливана Мухаммед Муртада запретил показывать фильм «Барби» на территории республики из-за пропаганды ЛГБТ. Об этом сообщает Reauters.

Чиновник считает, что картина с Марго Робби противоречит религиозным ценностям и «пропагандирует гомосексуализм».

Министерство внутренних дел Ливана, которое отвечает за подобные вопросы, уже обратилось к цензурному комитету General Security с просьбой посмотреть фильм «Барби» и дать свои рекомендации.

Агентство подчеркивает, что вслед за Ливаном вопрос о запрете «Барби» встал в Кувейте. Там картину запрещают в целях защиты «общественной этики и социальных традиций».

Ливан стал первой арабской страной, где в 2017 году провели ЛГБТ-фестиваль «Неделя прайда». При этом за последнее время власти сменили курс по этому вопросу — в 2022-м глава МВД Бассам Мавлави запретил мероприятия, «пропагандирующие сексуальные извращения».

Премьера «Барби» состоялась 19 июля. И только за первый уик-энд кассовые сборы картины составили $356 млн. Ни один из фильмов с Марго Робби или Райаном Гослингом, исполнившими главные роли в «Барби», не собирал в прокате большую сумму.

Ранее депутат Бутина призвала убрать с рынка куклы Барби из-за «завоза ЛГБТ в Россию».