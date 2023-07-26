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Максим Фадеев рассказал о своем отношении к «хлопнувшим дверью» артистам

Продюсер Максим Фадеев предсказал покинувшим Россию артистам бесславие в эмиграции

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Максим Фадеев в интервью «Российской газете» рассказал, как относится к уехавшим из России артистам.

«Сегодня ряд музыкантов, блогеров уехали из страны, хлопнув дверью и возомнив себя новой большой волной русской эмиграции. Не заметил среди них ни Тарковского, ни Бродского, ни Барышникова. Разница в том, что уехавшие персонажи ненавидят Россию и русских», — высказался Фадеев.

Он добавил, что артисты-эмигранты анонсируют мировые туры, в рамках которых концерты обычно проходят в небольших залах на 300-400 человек. Фадеев считает, что вслед за эйфорией этих звезд настигнет бесславие, так как зарубежным зрителям их творчество незнакомо, а русскоговорящих эмигрантов не так много.

«Думаю, эйфория скоро пройдет и придет бесславие. Потому что на них интересно посмотреть раз, максимум два. Местным коренным жителям они, конечно же, неинтересны, так как они с их творчеством не знакомы. У них другой менталитет и другие глаза», — отметил Фадеев.

При этом проживший в Германии 15 лет продюсер заверил, что после возвращения в Россию был так рад, что «бросился обнимать в аэропорту первого встреченного мной человека».

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