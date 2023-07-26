Жена Гуфа рассказала, разрешит ли рэперу видеться с дочкой Тиной после развода

Жена Гуфа Юлия Королева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответила на вопрос подписчика о том, разрешит ли рэперу видеться с их общей дочерью Тиной после развода.

«Что за тупой вопрос? Это его ребенок, они связаны навсегда и пусть проводят время максимально, как это возможно, я только от этого счастливее», — подчеркнула Королева.

Гуф женился на Юлии в 2021 году. В 2022 году у супругов родилась дочь Тина. До брака с Юлией рэпер был женат на Айзе-Лилуне Ай. Они были вместе до 2014 года. У бывших супругов есть общий сын Сэм, который родился в 2010 году. 10 марта рэпер показал в социальной сети несколько роликов, на которых жена плачет и обвиняет его в употреблении запрещенных веществ. Позже исполнитель удалил видео. 24 апреля Гуф заявил, что разводится с Королевой, однако в мае пара воссоединилась.

28 июня Долматов опубликовал личную переписку с женой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом. В ней она также негодовала, зачем рэпер рассказал о неком проекте своей бывшей жене Айзе-Лилуне Ай. Беседа в суде назначена супругам на 27 июля.

Ранее Анастасия Костенко призналась, что не переживает из-за шутки Тарасова о разводе.