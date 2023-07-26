Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иосиф Пригожин раскритиковал идею запретить зарубежную музыку в ресторанах и ТЦ

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в России некем заменить зарубежных артистов

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН раскритиковал идею прекратить транслировать зарубежную музыку в ресторанах и торговых центрах.

«У нас есть достойные люди, которые заслуживают внимания? Мы заменим кем? Рэперами? Необразованными музыкантами? Давайте мы поймем критерий качества. Уберем западную музыку, поставим копию? Пять артистов? Надо отличать популизм от реальных действий. Люди сами определятся, что им слушать», — высказался Пригожин.

По мнению продюсера, не стоит ликвидировать зарубежную музыку, так как россияне должны знать, как развивается культура других стран. Пригожин напомнил, что народы Франции и Италии настроены достаточно дружелюбно по отношению к россиянам. Продюсер считает, что Россия не должна идти по пути запретов в сфере искусства.

«Мы уже жили в тот период, когда иностранная музыка была в дефиците. Запретный плод сладок, чем больше запрещаешь, тем больше хотят. Должно быть все в зоне доступа», — резюмировал муж Валерии.

Ранее Никита Кологривый пожаловался на «блатных» актеров, которые не дают дорогу молодым артистам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях