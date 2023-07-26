Иосиф Пригожин раскритиковал идею запретить зарубежную музыку в ресторанах и ТЦ

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН раскритиковал идею прекратить транслировать зарубежную музыку в ресторанах и торговых центрах.

«У нас есть достойные люди, которые заслуживают внимания? Мы заменим кем? Рэперами? Необразованными музыкантами? Давайте мы поймем критерий качества. Уберем западную музыку, поставим копию? Пять артистов? Надо отличать популизм от реальных действий. Люди сами определятся, что им слушать», — высказался Пригожин.

По мнению продюсера, не стоит ликвидировать зарубежную музыку, так как россияне должны знать, как развивается культура других стран. Пригожин напомнил, что народы Франции и Италии настроены достаточно дружелюбно по отношению к россиянам. Продюсер считает, что Россия не должна идти по пути запретов в сфере искусства.

«Мы уже жили в тот период, когда иностранная музыка была в дефиците. Запретный плод сладок, чем больше запрещаешь, тем больше хотят. Должно быть все в зоне доступа», — резюмировал муж Валерии.

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