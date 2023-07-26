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Анастасия Костенко отреагировала на шутку мужа Тарасова о разводе

Блогер Анастасия Костенко призналась, что не переживает из-за шутки Тарасова о разводе

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kostenko.94/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Модель и блогер Анастасия Костенко призналась, что не переживает из-за шутки мужа Дмитрия Тарасова об их разводе. Об этом пишет StarHit.

«Стараюсь не переживать на несуществующую тему», — ответила Костенко на соответствующий вопрос.

Вместе с этим модель заверила, что если узнает об измене мужа, то уйдет от него, так как не сможет простить предательство. По словам Костенко, она уже сталкивалась с изменой, и ей не удалось сохранить отношения с возлюбленным.

«Непроработанные страхи становятся пройденным опытом. Меня эта тема не трогает и не беспокоит, потому что до встречи с Димой уже сталкивалась с предательством и не смогла продолжить отношения. Простила и отпустила», — вспомнила блогер.

Анастасия Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2018 года. У них трое детей: четырехлетняя Милана, трехлетняя Ева и годовалый Алексей.

Ранее стало известно, как сын Надежды Бабкиной отреагировал на молодого любовника матери.

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