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«Барби» побила 15-летний рекорд «Темного рыцаря» по выручке за первый понедельник проката

Variety: «Барби» заработала в США рекордные $26 млн за первый понедельник проката

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Warner Bros. Pictures/Legendary Pictures

Комедия «Барби» Греты Гервиг побила 15-летний рекорд «Темного рыцаря» Кристофера Нолана по выручке за первый понедельник проката в США. Об этом пишет Variety.

Как сообщает портал, в первый понедельник проката «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях принесла $26 миллионов, в то время как фильм Нолана 15 лет удерживал рекордное место с выручкой $24,6 миллиона без учета инфляции. Также стало известно, что «Оппенгеймер» Нолана про «отца атомной бомбы» заработал в первый понедельник проката всего $12,6 миллиона.

Мировая премьера фильма «Барби» состоялась 19 июля 2023 года. В США картина вышла 21 июля. По сюжету главную героиню, которую сыграла Марго Робби, выгоняют из Барбиленда за несоответствие стандартам красоты. Барби и Кену, роль которого исполнил Райан Гослинг, предстоит переехать в реальный мир.

Накануне стало известно, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» выйдут в российских кинотеатрах не раньше осени. Это произошло потому, что голливудские мейджоры вычислили схему поставок в страну пиратских копий.

Ранее Любовь Успенская впервые прокомментировала конфликт с хирургом Хайдаровым.

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