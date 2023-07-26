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Ксения Бородина пожаловалась на фейки о своей задолженности перед налоговой

Телеведущая Ксения Бородина назвала неправдой новости о долгах перед ФНС

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Телеведущая Ксения Бородина в разговоре с news.ru назвала неправдой слухи о своей якобы задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

«Конечно, это неправда. Я ежегодно прохожу налоговые проверки и исправно плачу все налоги. Я знаю, какие СМИ написали о том, что я попала в список ФНС, это бред. Мы уже подали жалобу и ждем опровержения», — заверила Бородина.

В апреле блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В отношении блогера возбудили уголовное дело, а ее саму обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации денежных средств и имущества в особо крупном размере.

В марте другому блогеру Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 млн руб. Ее мужу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Позже блогеры погасили долг перед налоговой.

Кроме того, Чекалиных обвинили в отмывании 130 млн руб. По информации следствия, в апреле 2021 года супруги приобрели доллары на 130 млн рублей, чтобы скрыть источник доходов. Суд в качестве меры пресечения запретил Чекалиным пользоваться интернетом и вести блог.

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