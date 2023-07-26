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Никита Кологривый пожаловался на «блатных» актеров, которые не дают дорогу молодым артистам

Актер Никита Кологривый выразил протест против кумовства в кино

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Актер Никита Кологривый в интервью kp.ru пожаловался на именитых актеров, которым достаются главные роли в крупных проектах.

«Я считаю, что на роли нужно назначать за возможность и желание сыграть. Есть ребята, готовые отдать за роль все силы, жизнь по сути. А есть ребята, для которых это вялотекущий и обыденный процесс — родители опять сделали главную роль. Ну и ладно, работаем. Снимусь — пойду дальше. Вот так и получается плохое кино», — возмутился Кологривый.

Актер подчеркнул, что говорит от лица «тысячи других ребят», которым, по его словам, не удается пробиться к успеху из-за «блатных» актеров, которым достаются лучшие роли. Кологривый заверил, что специально акцентирует на этом внимание в своих интервью, так как хочет привлечь внимание к проблеме, которую считает очень важной.

«У каждого есть свое место. Не надо пытаться из человека сделать того, кем он не является, — звезду на пустом месте. У нас очень много талантливых артистов. И не надо закрывать глаза на эту порочную систему, хотя многие к ней привыкли за долгое время, будто это в порядке вещей», — резюмировал Кологривый.

Ранее Хью Грант подвергся критике за роль умпа-лумпы в мюзикле «Вонка» с Тимоти Шаламе.

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