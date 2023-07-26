Звезду «Пищеблока» Петра Натарова сравнили с Гарри Поттером после публикации фото в очках

Звезда сериала «Пищеблок» Петр Натаров опубликовал в Telegram-канале фотографию в круглых очках, после чего фанаты заявили о сходстве 16-летнего актера с Гарри Поттером.

На снимке Натаров одет в белую рубашку, поверх которой красуется серая жилетка. Фотография сделана на фоне шкафа с книгами.

«Примерил на себя новый образ. Что скажете? Как думаете, какого персонажа я мог бы сыграть в таком виде?» — подписал артист.

Большинство поклонников высказали мнение, что юноша в этом образе похож на персонажа Даниела Редклиффа из «Гарри Поттера».

«Определенно на Гарри Поттера, только шрама не хватает»; «Брат Гарри Поттера»; «Улучшенную версию Гарри Поттера», — написали в комментариях.

При этом некоторые подчеркнули, что Натаров еще сильно напоминает актера Кристиана Коулсона, который воплотил на экране молодого Тома Реддла из той же франшизы.

В начале июля Натаров поговорил о буллинге в школе и посоветовал его жертвам давать отпор обидчикам.

«Можно обратиться за помощью к взрослому, которому доверяешь. Если ни один метод не помог, то самый последний вариант — это давать отпор. Потому что, на мой взгляд, когда человек тысячу раз обозначил границы, а потом уже начинает их отстаивать действиями, это вызывает у обидчиков какой-то страх и уважение», — сказал юноша в интервью «Газете.Ru».

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