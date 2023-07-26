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Никита Кологривый назвал Самбурскую трудолюбивой после съемок откровенной сцены с актрисой

Актер Никита Кологривый признался, что не стеснялся Самбурскую во время съемок секс-сцены

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Актер Никита Кологривый признался, что не стеснялся во время откровенной сцены в сериале «Макс и Гусь» с Настасьей Самбурской. Об этом артист заявил в интервью kp.ru.

По его словам, он давно знаком с Самбурской как актрисой: прежде он ее воспринимает как профессионала, а потом уже — «как красотку».

«Поэтому меня ничего не смущало. Настя работает, как часы. Бесперебойно. Откровенные сцены зачастую снимаются в сложных условиях, так что людям нет дела до соития мужчины и женщины — это всего лишь производство. Все происходит быстро, четко, жестко и без лишних эмоций. Словом, это не так романтично, как многим кажется», — признался актер.

Звезда «Черной весны» заявил, что в новом шоу секс-сцены показаны не через пошлость, а через иронию — именно так, считает Кологривый, и нужно поступать при создании подобных сцен.

«Мы искали юмор в каждой сцене. Ведь наша история по сути документальная, про отношения. И если секс из нее выбросить, то непонятно будет, насколько сильно страсти кипят в героях, а секс — все же часть нашей жизни и довольно большая», — подчеркнул артист.

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