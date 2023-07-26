Ольга Бузова погасила долги в почти 200 тысяч рублей после публикации в СМИ

Певица Ольга Бузова оплатила налоговую задолженность только после того, как об этом сообщили в СМИ. Об этом заявляет Telegram-канал «Звездач».

На скриншоте, который прикреплен к посту, видно, что снимок экрана с задолженностью артистки сделали 24 июля на сайте «Госуслуги». Тогда, судя по кадру, артистка еще была должна ФНС 192 691 рубль.

«Благодаря «Звездачу» Ольга Бузова не забыла заплатить налоги. <...> Обращайтесь, если что», — иронизирует Telegram-канал.

До этого Бузова предоставила документы об отсутствии у нее задолженности перед налоговой. Она датирована тем же 24 июля. Появившуюся накануне информацию о ее задолженности перед налоговой она назвала фейком.

«Я никому ничего не должна. Я исправно плачу налоги. У меня одно ИП. В этом году налоговая запрашивала определенные документы по сверке, мы им предоставили все, что нужно было. Ко мне нет вопросов у налоговой. Очередной фейк про мой долг в 192 тысяч рублей вчера опубликовал какой-то лживый Telegram-канал. Специально вчера запросила бумагу из налоговой об отсутствии у меня задолженности. Она от 24.07.2023. У меня все оплачено», — заявила артистка.

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