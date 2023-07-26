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Нейросеть представила, как выглядят Меган Маркл и Кейт Миддлтон в образе Барби

Искусственный интеллект изобразил Кейт Миддлтон и Меган Маркл в образе кукол Барби

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Storial.media

Нейросеть представила Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями в образе кукол Барби и Кен. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты по искусственному интеллекту из Storial.media использовали большое количество фотографий и видео членов королевской семьи для создания их цифровых 3D-моделей.

Кейт Миддлтон в образе Барби предстала в традиционном розовом платье, но выполненном в стиле моды королевской семьи. Ее голову украшает роскошная тиара, а в руках она держит букет роз. Кукла принца Уильяма одета в официальную форму наследника престола.

Меган Маркл в виде куклы Барби также предстала в аутфите розового цвета, украшенном декоративной розой. Игрушка в виде принца Гарри была сгенерирована в классическом костюме черного цвета.

Ранее солд-аут фильма «Барби» помог «Оппенгеймеру» заработать дополнительные $5 миллионов.

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