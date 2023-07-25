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Задержан сожитель блогера Хилми Форкса, подозреваемый в проституции

В Москве задержан сожитель блогера Хилми Форкса за распространение секс-контента

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Телеграм-канал «Хилми»

В Москве задержан сожитель блогера Хилми Форкса за распространение секс-контента. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на СМИ сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам задержан сожитель Хилми Форкса — трансгендерная персона по имени Максим. Мизулина заявила, что по некоторым сведениям Максима подозревают в занятии проституцией.

«Его доставили в прокуратуру Басманного района города Москвы. По предварительной информации в отношении него возбуждено административное дело в связи с распространением противоправного контента в сети», — написала Мизулина.

Блогер и тиктокер Хилми Форкс известен своим эпатажным и нарочито провокационным поведением. Начал свою блогерскую деятельность в 2014 году, выкладывая ролики на YouTube и параллельно ведя блог в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Первую волну популярности получил в 2020 году.

Ранее в ФБПК объявили, что подозревают Викторию Боню в пропаганде запрещенных веществ.

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