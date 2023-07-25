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В России заподозрили Викторию Боню в пропаганде запрещенных веществ

SHOT: блогера Викторию Боню проверят на предмет пропаганды запрещенных веществ

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Асатур Есаянц/РИА «Новости»

ФБПК (Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией) подозревает Викторию Боню в пропаганде запрещенных веществ, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Организацию смутила реклама авторских ретритов звезды, в которых она рассказывает о пользе аяуаску — отвара из галлюциногенных растений бассейна Амазонки. Традиционно он используется шаманами индейских племен и местными жителями для «общения с духами».

Боня рекламирует отвар на своих курсах и приглашает всех желающих приехать в Барселону, где она проведет закрытую дегустацию аяуаску. Стоимость этого ретрита на курсах бывшей участницы «Дома-2» варьируется от €5,5 тысяч до €10 тысяч (547 тысяч – 995 тысяч рублей).

Официальная представительница ФПБК Елена Крайт попросила генпрокурора РФ провести проверку деятельности Бони, наказать ее и обязать удалить всю опубликованную рекламу галлюциногенов.

Ранее Ксения Собчак похвасталась строительством виллы на Бали за $150 тысяч.

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