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92-летний Иван Краско вышел на связь после госпитализации

Актер Иван Краско вышел на связь и заявил, что чувствует себя лучше

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

92-летний актер Иван Краско вышел на связь после недавней госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал «78|НОВОСТИ».

Находящийся в столичном Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова актер рассказал о своем состоянии во время телефонного разговора с сыном-подростком Федором. Корреспондент «78|НОВОСТИ» присутствовал при их общении.

По словам актера, он чувствует себя значительно лучше и находится под присмотром опытных врачей, которые рядом с ним все время.

«Да как сынок, хорошо! Жаловаться грех, лечат меня мощно: массаж, таблетки, еда лучше стала. Я в этот раз радио с собой не взял. Но ничего, я не скучаю. Говорят, еще недельку меня подержат. А так все неплохо», — рассказал Краско.

Столичные медики госпитализировали Ивана Краско 13 июля. В тот же день ему провели экстренную операцию. Несколько дней спустя его перевели из реанимации в обычную палату.

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