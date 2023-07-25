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Ксения Собчак похвасталась строительством виллы за $150 тысяч

Телеведущая Ксения Собчак выложила план будущей своей виллы на Бали за $150 тысяч

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Xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ксения Собчак похвасталась строительством виллы в Индонезии стоимостью $150 тысяч. Об этом телеведущая рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Журналистка заявила о строительстве роскошной виллы на Бали. По ее словам, решающим фактором стала недавняя рабочая командировка на остров, где она взяла интервью у блогерши Айзы.

«Сегодня важнейший момент. Я решила, что помимо прекрасной резиденции в Подмосковье, мне срочно нужно на сказочное Бали. Я объездила весь остров, но тут лучший пляж: и двери межкомнатные, и фасады, и террасы. И даже кастомный дизайн для меня. Очень крутая вилла, обладательница которой, я сегодня становлюсь. Уже представляю, как будет круто, когда вилла достроится», — призналась Собчак.

Речь идет о большом проекте Parq Blue, делящегося на роскошные апартаменты. Строиться объект будет в районе Улувату, который неофициально называют «балийским Малибу». Территория будущего комплекса займет 21 гектар.

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