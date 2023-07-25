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Адвокат певицы Славы пригрозила хирургу Хайдарову судом

Адвокат певицы Славы Елена Сенина заявила, что Хайдаров распространяет клевету

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Адвокат певицы Славы Елена Сенина заявила в беседе с «Пятым каналом», что высказывания хирурга Тимура Хайдарова об артистке подпадают под статью уголовного кодекса о клевете.

По словам Сениной, Хайдаров сам начал «подливать масло в огонь», в то время, как его супруга, которая также является директором клиники хирурга, пыталась мирно урегулировать ситуацию.

«Мы сегодня начали договариваться, даже практически договорились утром как-то ситуацию спустить на тормозах. Но, к сожалению, больше никаких звонков не поступало. В дело на стороне Хайдарова вступил адвокат Добровинский. Влияет ли он на своих доверителей, чтобы не проявить договороспособность и не уладить ситуацию с клиентами клиники, я сказать не могу», — заявила защитница.

Сенина посоветовала Хайдарову как публичной личности следить «за своим эпистолярным жанром и лексикой», отметив, что он, по сути, обвинил Славу в вымогательстве.

«Если сейчас Хайдаров не принесет публичные извинения — для нас это первично — мы вынуждены будем принять соответствующие меры, включая обращение и в правоохранительные, и судебные органы по вопросу некачественного оказания услуг», — подчеркнула она.

22 июля певица Слава в личном блоге рассказала о результатах пластики и выложила фотографии груди. 43-летней артистке пришлось исправлять результаты подтяжки груди, которую она сделала у Хайдарова. У нее остались большие шрамы и появилась сильная асимметрия.

После этого хирург в беседе с «Газетой.Ru» отверг обвинения артистки и заверил, что пластическая операция на груди певицы была выполнена качественно и профессионально. По его словам, Слава не выполнила все предписанные после операции рекомендации.

Ранее Хайдаров рассказал, почему прокачивает мышцы Киркорова при помощи специального аппарата.

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