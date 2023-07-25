Обладательницу «Грэмми» Тори Келли госпитализировали с тромбозом

Певицу Тори Келли госпитализировали после того, как она потеряла сознание во время совместного ужина с друзьями. Об этом сообщает TMZ.

У 30-летней артистки началось учащенное сердцебиение, после чего она упала в обморок. Врачи доставили ее в больницу. Сейчас Келли находится в отделении интенсивной терапии, у нее обнаружили тромбы в ногах и легких. Как подчеркивает издание, медики выясняют, есть ли подобные сгустки крови в сердце.

Один из источников TMZ охарактеризовал проблемы со здоровьем Келли как «очень серьезные».

Певица Тори Келли стала известна еще в возрасте 14 лет, когда начала размещать видеоролики на YouTube. Чуть позже она стала участницей музыкального шоу Amerian Idol, но после ухода из проекта занялась сольным творчеством. Ее первый мини-альбом вышел в 2012 году, и она подписала контракт с крупным лейблом. В 2015-м артистка выпустила лонгплей «Unbreakable Smileruen», который принес ей премию Billboard Women in Music Breakthrough Artist Award. В 2019 Келли удостоили «Грэмми» в категории «Лучший новый исполнитель».

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