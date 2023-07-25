Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Обладательницу «Грэмми» Тори Келли госпитализировали с тромбозом

Певицу Тори Келли госпитализировали после потери сознания на ужине

close
100%
Jordan Strauss/Invision/AP

Певицу Тори Келли госпитализировали после того, как она потеряла сознание во время совместного ужина с друзьями. Об этом сообщает TMZ.

У 30-летней артистки началось учащенное сердцебиение, после чего она упала в обморок. Врачи доставили ее в больницу. Сейчас Келли находится в отделении интенсивной терапии, у нее обнаружили тромбы в ногах и легких. Как подчеркивает издание, медики выясняют, есть ли подобные сгустки крови в сердце.

Один из источников TMZ охарактеризовал проблемы со здоровьем Келли как «очень серьезные».

Певица Тори Келли стала известна еще в возрасте 14 лет, когда начала размещать видеоролики на YouTube. Чуть позже она стала участницей музыкального шоу Amerian Idol, но после ухода из проекта занялась сольным творчеством. Ее первый мини-альбом вышел в 2012 году, и она подписала контракт с крупным лейблом. В 2015-м артистка выпустила лонгплей «Unbreakable Smileruen», который принес ей премию Billboard Women in Music Breakthrough Artist Award. В 2019 Келли удостоили «Грэмми» в категории «Лучший новый исполнитель».

Ранее сообщалось, что телеведущая Екатерина Стриженова попала в больницу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях