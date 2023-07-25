Тимур Хайдаров рассказал, почему прокачивает мышцы Киркорова при помощи специального аппарата

Пластический хирург Тимур Хайдаров в интервью kp.ru заявил, что прокачивает мышцы певца Филиппа Киркорова специальным аппаратом, потому что Примадонн «не переносит спорт».

«На специальном аппарате мы прокачиваем ему мышцы. Дело в том, что Филипп не переносит спорт. А вот в питании он себя ограничивает. Наконец, он избавился от пагубной привычки — пить по 2-3 литра колы в день», — рассказал Хайдаров.

Медик признался, что музыкант изначально не хотел прибегать к пластике, так как боится операций. Только в декабре 2022 года Киркоров решился обратиться к Хайдарову, так как певец «не мог смотреть на себя в зеркало».

«В ходе первого большого этапа мы ушили мышцы и начали прорисовывать спортивной рельеф. Потом было еще два этапа. И, как вы сами видите, с каждым разом он все круче и круче выглядит», — подчеркнул врач.

В декабре 2022 года Филипп Киркоров сделал пластическую операцию. Артист объяснял желание тем, что больше не мог смотреть на себя в зеркало. Из процедур он также решился на липосакцию и коррекцию фигуры.

Последние месяцы артист активно занимался фитнесом и различными упражнениями, чтобы раскачать плечи и ягодицы. В июне звезда пообещал прекратить эксперименты со внешностью в апреле 2024 года.

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