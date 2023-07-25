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Тимур Хайдаров назвал неожиданную причину недовольства Славы пластикой груди

Хирург Хайдаров предположил, что Славе не понравилась пластика из-за влияния сторонних лиц

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drkhidarov.ru

Пластический хирург Тимур Хайдаров в интервью kp.ru предположил, что певица Слава осталась недовольна пластикой груди из-за «влияния некоторых людей».

«Работа была выполнена профессионально. Слава сама сказала, что попой, животом и руками довольна, а вот грудью нет. Странно как-то. Также она попала под влияние некоторых людей», — отметил Хайдаров.

При этом пластический хирург не стал уточнять, о ком именно идет речь. Хайдаров отметил, что процесс заживления швов, которыми осталась недовольна Слава, во многом зависит не только от врача, но и от образа жизни пациента, его состояния здоровья и других немаловажных факторов.

«Касаемо швов, мы всегда предупреждаем пациентов, что скорость их заживления зависит не только от работы хирурга, но и от состояния здоровья пациента, возраста, образа жизни, вредных привычек и многого другого. Плюс нужно проходить комплекс услуг, направленных на заживление», — уточнил медик.

22 июля певица Слава в личном блоге рассказала о результатах пластики и выложила фотографии груди. 43-летней артистке пришлось исправлять результаты подтяжки груди, которую она сделала у Хайдарова. У нее остались большие шрамы и появилась сильная асимметрия.

Ранее стало известно, как тренировались Кены для своих ролей в фильме «Барби».

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