Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дуэйн Джонсон пожертвовал рекордную сумму в поддержку забастовки актеров

Актер Дуэйн Джонсон пожертвовал семизначную сумму в поддержку забастовки актеров

close
100%
Aude Guerrucci/Reuters

Глава фонда Гильдии киноактеров США Кортни Б. Вэнс в интервью Variety рассказал, что Дуэйн Джонсон пожертвовал организации рекордную сумму, чтобы поддержать забастовку актеров.

«Это самое крупное разовое пожертвование, которое мы когда-либо получали от одного человека. И что потрясающе, так это то, что один чек поможет тысячам актеров сохранить еду на столе, обезопасить своих детей и сохранить машины в рабочем состоянии», — заявил Вэнс.

Он уточнил, что в начале забастовки Гильдии актеров США обратился к наиболее обеспеченным ее членам в надежде получить финансовую помощь. Организация отправила запрос 2,7 тысячам артистов при условии, что в SAG-AFTRA состоят около 160 тысяч артистов. Вэнс подчеркнул, что семизначная сумма, которую пожертвовал Джонсон, поможет примерно 10 тысячам бастующих актеров.

12 июля 2023 года истек предыдущий трехлетний контракт, заключенный между профсоюзами актеров и голливудскими мейджорами. Стороны не смогли прийти к новому соглашению, и 14 июля началась забастовка Гильдии киноактеров и Федерации артистов телевидения и радио США.

Ранее Лайма Вайкуле рассказала, почему на нее обиделся Игорь Крутой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях