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«Оппенгеймера» Кристофера Нолана подвергли цензуре ради проката в азиатских странах

В Азии не стали показывать обнаженную Флоренс Пью в фильме Нолана «Оппенгеймер»

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bestofpugh/Twitter

Пользователи сети из азиатских стран в Twitter обратили внимание на то, что в Индии, Бангладеше и Индонезии отцензурировали фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» ради проката в кинотеатрах.

Комментаторы заметили, что на актрису Флоренс Пью «надели» черное платье при помощи графики в сцене, где по сюжету она должна сидеть на стуле без одежды. Зрители не знают, кто отцензурировал блокбастер Нолана, однако предполагают, что к этому может быть причастна киностудия Universal, которая занималась разработкой ленты.

Незадолго до этого уполномоченный правительства Индии по вопросам информации Удай Махуркар опубликовал обращение к создателю «Оппенгеймера» Кристоферу Нолану, в котором потребовал удалить секс-сцену с цитированием «Бхагавадгиты». По словам Махуркара, в Голливуде очень щепетильно относятся к тому, чтобы не оскорбить «систему ценностей обычного мусульманина», но при этом не проявляют ту же вежливость к индусам.

Картина «Оппенгеймер» об «отце атомной бомбы» вышла в мировой прокат 20 июля 2023 года.

Ранее солиста Rammstein вновь обвинили в насилии.

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