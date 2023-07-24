Ольга Серябкина дала совет, как одеваться стильно и дешево

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина посоветовала фанатам не гнаться за брендовыми вещами и трендами, а носить то, что нравится именно тебе. Об этом звезда рассказала на VK Fest, ее слова передает «Пятый канал».

«Очень важно знать, что тебе идет, и одеваться подходяще к своей фигуре, мероприятию, естественно. То есть очень важно соблюдать простые правила — что тебе красиво. И исходить всегда от себя, а не от трендов», — сказала Серябкина.

Певица добавила, что сама предпочитает самовыражение через костюм, а не слепое следование трендам.

Ольга Серябкина начала свою музыкальную карьеру в 2006 году, присоединившись к группе SEREBRO. Коллектив дебютировал на конкурсе «Евровидение-2007», где занял третье место. В 2009-м группа выпустила первый студийный альбом «ОпиумRoz». Серябкина является автором многих песен SEREBRO, включая такие хиты, как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2018-м артистка объявила о желании покинуть коллектив. В 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

Ранее Виктория Боня призналась, что выходит замуж.