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В Чебоксарах отменили концерт рэпера Кишлака из-за подозрений в пропаганде наркотиков

Глава ЛБИ Екатерина Мизулина сообщила об отмене концерта рэпера Кишлака в Чебоксарах

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что в Чебоксарах отменили концерт рэпера Кишлака.

«Со слов исполнителя, он был задержан полицией, так как в отношении него возбуждено административное дело о пропаганде наркотиков, также его проверяли на предмет возможного употребления запрещенных веществ. Подтвердить эти слова не могу, подробности уточняем», — написала Мизулина.

Она также приложила скриншот из новостного издания, где было указано, что незадолго до концерта УМВД России по городу Чебоксары обратилось к подросткам с требованием воздержаться от посещения мероприятий, пропагандирующих употребление запрещенных веществ.

В июне глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить исполнителей Kizaru, Кишлака и Big Baby Tape на пропаганду наркотиков.

В начале июля Мизулина рассказала, что сотрудники МВД России в разных регионах примут меры «по недопущению фактов популяризации наркотиков» в ходе концертов Кишлака и Big Baby Tape. По ее словам, владельцам площадок и организаторам концертов указанных исполнителей были объявлены официальные предостережения, а часть мероприятий «перенесена на более поздние сроки в связи с пересмотром содержания репертуаров».

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