«Я умираю, меня отравили»: Айза вспомнила, как сын от Гуфа просил отца бросить наркотики

Блогер Айза на интервью Ксении Собчак вспомнила, как сын Сами просил своего отца Гуфа бросить употреблять наркотики.

«Сэм писал Гуфу: «Папочка, не умирай! Папочка, брось наркотики! Папочка, мне страшно!» У сына поднялась температура после этого разговора, я вызвала врачей. Это была травма. Гуф кричал: «Я умираю, меня отравили. Сэм, Сэм, я тебя люблю!» Это травма на всю жизнь», — подчеркнула Айза.

Она рассказала, что за 10 лет совместной жизни хорошо изучила историю болезни Гуфа. По мнению Айзы, в наркозависимости рэпера во многом виновата его мать, которая оставила 13-летнего мальчика на воспитание бабушке и уехала в другую страну. При этом Айза отметила, что за время их отношений ни разу не видела, чтобы Гуф достиг пика кризисного состояния и перешел в состояние «Алика».

«За 10 лет нашего брака я не видела его альтер эго Алика. Я просто не допускала такого состояния. Слышала лишь, что когда-то там Лешу отправляли в отделение психбольницы. Честно скажу, без вранья — переживаю за дочь Гуфа», — резюмировала блогер.

Блогер в 2008 году вышла замуж за Гуфа, а 5 мая 2010 года у них родился сын Сами. Она ушла от артиста в 2013 году и подала на развод. Айза недавно призналась поклонникам, что «своими руками» психологически травмировала ребенка, и не снимает с себя вины. По словам знаменитости, Сами с детства слышал скандалы родителей, видел своего отца в разных состояниях и утешал «истеричную» мать. Блогер заявила, что пытается исправить ошибки в воспитании ребенка, и активно работает над собой, чтобы потом помочь первенцу.

В 2021 году Гуф женился на своей возлюбленной модели Юлии Королевой, а в 2022 году у них родилась дочь Тина. Информация о проблемах со здоровьем рэпера появилась после странных публикаций артиста. Музыкант выложил в социальные сети серию роликов, на которых супруга плачет и обвиняет его в употреблении запрещенных веществ. Позже исполнитель удалил видео, а в июне показал личную переписку с женой, в которой она заявила об окончательном разрыве с артистом. Судебное заседание уже назначено на 27 июля.

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