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Юлия Ковальчук раскрыла имя новорожденной дочери от Алексея Чумакова

Телеведущая Юлия Ковальчук назвала новорожденную дочь от Чумакова Алисией

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Vadim Tarakanov/Global Look Press

Телеведущая Юлия Ковальчук показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимки второй беременности от певца Алексея Чумакова. Она родила девочку 8 июля, ее назвали Алисией.

«Невероятное время — сложное, счастливое, красивое, быстротечное. Все ради того, чтобы на свет появилось маленькое чудо по имени Алисия», — написала Ковальчук.

8 июля 2023 года она сообщила о рождении дочери и опубликовала фото ножек младенца. Юлия Ковальчук пояснила, что ей понадобилось время, чтобы «осознать масштаб счастья» и поделиться этой новостью. Поклонники были удивлены, так как певица не рассказывала о своей беременности и никто не видел ее с округлившимся животом. Артистка призналась, что роды прошли мягко в комфортной и домашней обстановке, и она готова в третий раз стать матерью.

Юлия Ковальчук замужем за певцом, композитором Алексеем Чумаковым, они поженились в 2013 году спустя пять лет отношений, а 12 октября 2017 года у пары родилась дочь Амелия. Супруги по-прежнему не показывают фото ребенка в соцсетях, несмотря на многочисленные просьбы поклонников.

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