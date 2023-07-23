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В Индии негодуют из-за секс-сцены с цитированием священного писания в «Оппенгеймере»

В Индии требуют удалить секс-сцену с цитированием «Бхагавадгиты» из «Оппенгеймера»

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Atlas Entertainment

Уполномоченный правительства Индии по вопросам информации Удай Махуркар опубликовал в Twitter обращение к создателю «Оппенгеймера» Кристоферу Нолану, в котором потребовал удалить секс-сцену с цитированием «Бхагавадгиты».

Махуркар подчеркнул, что «Бхагавадгита» — одно из самых почитаемых священных писаний индуизма.

«Нам не понятны мотивы и логика, которые стояли за этой ненужной сценой из жизни ученого. Но это прямое посягательство на религиозные убеждения миллиарда толерантных индусов. Это скорее похоже на войну против индуистской общины и практически является частью большого заговора антииндуистских сил», — добавил он.

По словам Махуркара, в Голливуде очень щепетильно относятся к тому, чтобы не оскорбить «систему ценностей обычного мусульманина», но при этом не проявляют ту же вежливость к индусам. Политик призвал режиссера удалить эту сцену из фильма во всем мире, а в случае игнорирования его просьбы он будет расценивать позицию режиссера как «преднамеренное нападение на индийскую цивилизацию».

Как подчеркивает Variety, секс-сцена из «Оппенгеймера» вызвала протесты в Индии, хотя картина в стране все еще собирает неплохую кассу.

11 июля сообщалось, что фанаты Нолана заранее раскритиковали секс-сцену «с полным обнажением» исполнителя главной роли Киллиана Мерфи и актрисы Флоренс Пью. Зрители вообразили, что это будет выглядеть нелепо.

Картина «Оппенгеймер» об «отце атомной бомбы» вышла в мировой прокат 20 июля 2023 года.

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