Рэпера Лигалайза проверят на дискредитацию ВС РФ из-за жалобы общественников

Генпрокуратура проверит на дискредитацию ВС РФ рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Это случилось после того, как на музыканта пожаловался глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Он в своем Telegram-канале опубликовал документ, адресованный Генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой привлечь рэпера по статье 20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации...»).

По словам Бородина, в недавнем интервью с журналистом Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом) Меньшиков осудил «политику президента России и правительства РФ в отношении СВО, сравнив ее с Германией времен становления Третьего рейха».

Помимо этого, общественник обратил внимание ведомства на клип Лигалайза «Мир!! Вашему!! Дому!», в котором «солдаты российской армии изображены орками, а руководство страны вампирами и прочей нечистью».

19 июля актер Данила Козловский потребовал через суд взыскать с Бородина 1 рубль в качестве моральной компенсации за распространение порочащих сведений. Весной 2023 года общественник написал заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации армии РФ.

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