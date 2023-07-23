Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рэпера Лигалайза проверят на дискредитацию ВС РФ из-за жалобы общественников

Mash: рэпера Лигалайза проверят на дискредитацию ВС РФ после интервью Дудю

close
100%
Личный архив Лигалайза

Генпрокуратура проверит на дискредитацию ВС РФ рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Это случилось после того, как на музыканта пожаловался глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Он в своем Telegram-канале опубликовал документ, адресованный Генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой привлечь рэпера по статье 20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации...»).

По словам Бородина, в недавнем интервью с журналистом Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом) Меньшиков осудил «политику президента России и правительства РФ в отношении СВО, сравнив ее с Германией времен становления Третьего рейха».

Помимо этого, общественник обратил внимание ведомства на клип Лигалайза «Мир!! Вашему!! Дому!», в котором «солдаты российской армии изображены орками, а руководство страны вампирами и прочей нечистью».

19 июля актер Данила Козловский потребовал через суд взыскать с Бородина 1 рубль в качестве моральной компенсации за распространение порочащих сведений. Весной 2023 года общественник написал заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации армии РФ.

Ранее телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях