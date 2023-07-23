Бывшей жене Моргенштерна* устроили свидание за 7 миллионов рублей

Стример Слава Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) пригласил блогершу Дилару Зинатуллину на свидание, которое обошлось ему в 7 миллионов рублей. Об этом сообщает «СтарХит».

Парень устроил романтический вечер на стадионе «Спартака»: оба были в вечерний нарядах, на столе — ужин, шампанское и свечи. На большом экране весь вечер показывали совместные снимки пары. Момент влюбленным также скрасили музыканты из Мексики и фейерверки.

Бустер исполнил девушке свою песню «Полным бак». Все это время блогер вел стрим, за которым наблюдали 60 тысяч человек.

Слухи о том, что Бустер встречается с бывшей женой Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) ходили давно. 28 июня Зинатуллину застали вместе с ним после закрытой вечеринки в честь дня рождения тиктокерши Юлии Гаврилиной. Блогер приехал на машине к месту проведения мероприятия, чтобы забрать оттуда Зинатуллину. Super.ru сообщал, что, сев в автомобиль, блогерша поцеловала молодого человека. Позже они отправились в столичный ЖК, где проживает Дилара.

В апреле 2022 года Дилара рассказала, что развелась с Моргерштерном. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы. Она подчеркнула, что бывшим возлюбленным удалось расстаться без скандалов, и добавила, что уважает Моргенштерна и ни в коем случае не намерена его оскорблять.

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