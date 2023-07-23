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Лана Дель Рей стала официанткой

Певицу Лану Дель Рей заметили за работой официанткой в одном из ресторанов США

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lanadelreybr/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Лана Дель Рей обслуживала гостей в одном из ресторанов американской сети быстрого питания Waffle House. Об этом сообщает Fox News.

Звезду заметили, когда она подавала еду, одетая в классическую синюю униформу официантов закусочной. На костюме была табличка с ее именем.

При этом неизвестно, почему Дель Рей решила поработать в забегаловке — поклонники предположили, что певица сделала это ради съемок своего музыкального клипа.

Одна из поклонниц певицы пришла в ресторан с большим постером девятого студийного альбома певицы «Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd», на котором артистка с радостью расписалась.

Дель Рей представила новую пластинку в марте 2023 года. Всего в девятый студийник попали 16 песен. В работе над лонгплеем приняли участие Джон Батист, группа Bleachers, Отец Джон Мисти, рэперша Томми Джинезис и музыкант SYML.

В поддержку пластинки были выпущены синглы «Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd», «A&W» и «The Grants».

На агрегаторе рецензий Metacritic альбом получил 81 балл из 100 возможных. Рейтинг был сформирован на основе девяти публикаций критиков.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) получили особые привилегии после приезда в Юрмалу.

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