Фанаты шокированы внешним сходством нового бойфренда Арианы Гранде с братом певицы

Фанаты поражены внешним сходством нового бойфренда Арианы Гранде с братом певицы. На это обратила внимание американская тиктокерка Александра Хопфенберг, опубликовав соответствующее видео.

Девушка заметила невероятное сходство нового парня певицы, актера Итана Слейтера, и ее родного брата Фрэнка Гранде. Доказательством этому стали опубликованные вместе фотографии двух мужчин.

В середине июля Гранде спровоцировала слухи о проблемах в браке с мужем, риэлтором Далтоном Гомесом. Позже стало известно, что исполнительница действительно готовится к разводу.

Следом за этим подтвердилась информация о том, что артистка встречается со своим коллегой по фильму «Злая» Итаном Слейтером.

Слейтер наиболее известен по роли Губки Боба Квадратные Штаны в одноименном бродвейском мюзикле. За нее он в 2018 году получил номинацию на театральную премию «Тони».

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