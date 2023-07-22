Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фанаты шокированы внешним сходством нового бойфренда Арианы Гранде с братом певицы

Новый бойфренд певицы Арианы Гранды оказался точной копией ее родного брата

close
100%
Tiktok

Фанаты поражены внешним сходством нового бойфренда Арианы Гранде с братом певицы. На это обратила внимание американская тиктокерка Александра Хопфенберг, опубликовав соответствующее видео.

Девушка заметила невероятное сходство нового парня певицы, актера Итана Слейтера, и ее родного брата Фрэнка Гранде. Доказательством этому стали опубликованные вместе фотографии двух мужчин.

В середине июля Гранде спровоцировала слухи о проблемах в браке с мужем, риэлтором Далтоном Гомесом. Позже стало известно, что исполнительница действительно готовится к разводу.

Следом за этим подтвердилась информация о том, что артистка встречается со своим коллегой по фильму «Злая» Итаном Слейтером.

Слейтер наиболее известен по роли Губки Боба Квадратные Штаны в одноименном бродвейском мюзикле. За нее он в 2018 году получил номинацию на театральную премию «Тони».

Ранее Меган Фокс получила травму на свидании с рэпером Machine Gun Kelly.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях