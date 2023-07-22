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Сына Регины Тодоренко госпитализировали на отдыхе в Турции

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что ее сын Миша разбил голову в Турции

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reginatodorenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что ее сына Мишу госпитализировали на отдыхе в Турции. Об этом она заявила на личной странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Свой рассказ Тодоренко сопроводила серией фотографий, на которых видно, что старшего сына ведущей госпитализировали турецкие медики. По словам звезды, мальчик неудачно упал, сильно травмировавшись. На опубликованных снимках видно, что 4-летний Миша рассек голову до крови.

«Наш малыш разбил голову. Это случилось в секунду. Мишка просто хотел облокотиться на мягкий пуфик, а какой-то мальчонка выдернул резко пуфик из-под него, и сын приземлился затылком на скос ступеньки», — рассказала она.

Тодоренко призналась, что эта ночь стала для нее одной из самых тяжелых в жизни. Сейчас здоровью малыша ничего не угрожает.

«Хочется забрать всю эту боль себе, но только не ребенку. Вся жизнь пролетела перед глазами. Чувствую себя хреновой матерью», — написала Тодоренко.

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