Российская актриса Лукерья Ильяшенко снялась в спин-оффе «Ходячих мертвецов» — сериале «Дэрил Диксон». Об этом стало известно после релиза трейлера шоу на официальном YouTube-канале проекта.

Ильяшенко появляется в одном из эпизодов видео в образе ретродивы. Официально о том, что актриса присоединилась к касту сериала, нигде не сообщалось. Сама Ильяшенко пока тоже никак не прокомментировала эту информацию.

Однако актрису в числе других звезд проекта отметил в своей публикации с трейлером актер Ромэн Леви. В сериале он исполнил роль антагониста Кодрона. Кого сыграла Лукерья Ильяшенко, пока неизвестно.

События «Дэрил Диксона» перенесутся во Францию, которую накроет волной зомби-апокалипсиса. Продюсеры шоу уже объявили о продлении сериала на второй сезон. Премьера первого сезона состоится 10 сентября 2023 года на телеканале AMC.

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