Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская актриса Лукерья Ильяшенко снялась в спин-оффе «Ходячих мертвецов»

Российская актриса Лукерья Ильяшенко сыграла в сериале «Дэрил Диксон»

Российская актриса Лукерья Ильяшенко снялась в спин-оффе «Ходячих мертвецов» — сериале «Дэрил Диксон». Об этом стало известно после релиза трейлера шоу на официальном YouTube-канале проекта.

Ильяшенко появляется в одном из эпизодов видео в образе ретродивы. Официально о том, что актриса присоединилась к касту сериала, нигде не сообщалось. Сама Ильяшенко пока тоже никак не прокомментировала эту информацию.

Однако актрису в числе других звезд проекта отметил в своей публикации с трейлером актер Ромэн Леви. В сериале он исполнил роль антагониста Кодрона. Кого сыграла Лукерья Ильяшенко, пока неизвестно.

События «Дэрил Диксона» перенесутся во Францию, которую накроет волной зомби-апокалипсиса. Продюсеры шоу уже объявили о продлении сериала на второй сезон. Премьера первого сезона состоится 10 сентября 2023 года на телеканале AMC.

Ранее актер Юрий Колокольников подтвердил свое участие в фильме по мотивам комиксов Marvel «Крэйвен-охотник».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях