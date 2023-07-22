Звезда «Трансформеров» Меган Фокс получила травму на свидании с рэпером Machine Gun Kelly, сообщает Page Six.

Звездная пара присутствовала на ярмарке округа Ориндж (Калифорния), которая проходила 20 июля. В какой-то момент один из гостей мероприятия попытался ударить возлюбленного актрисы, рэпера Machine Gun Kelly.

Мужчине не удалось прорваться к артисту, потому что на его пути встал охранник звезд. Телохранитель Фокс оттолкнул нападающего, но случайно задел актрису, которая ударилась об баррикады, расположенные при выходе с ярмарки.

Очевидцы сообщают, что Фокс серьезно не пострадала, но немного ушиблась от удара. Произошедшее на видео снял поклонник звезд. Сама пара пока никак не прокомментировала случившееся.

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