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Меган Фокс получила травму на свидании с рэпером Machine Gun Kelly

Телохранитель актрисы Меган Фокс ударил ее об баррикаду при защите от нападения фаната

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meganfox/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Звезда «Трансформеров» Меган Фокс получила травму на свидании с рэпером Machine Gun Kelly, сообщает Page Six.

Звездная пара присутствовала на ярмарке округа Ориндж (Калифорния), которая проходила 20 июля. В какой-то момент один из гостей мероприятия попытался ударить возлюбленного актрисы, рэпера Machine Gun Kelly.

Мужчине не удалось прорваться к артисту, потому что на его пути встал охранник звезд. Телохранитель Фокс оттолкнул нападающего, но случайно задел актрису, которая ударилась об баррикады, расположенные при выходе с ярмарки.

Очевидцы сообщают, что Фокс серьезно не пострадала, но немного ушиблась от удара. Произошедшее на видео снял поклонник звезд. Сама пара пока никак не прокомментировала случившееся.

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