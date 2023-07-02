Ксения Собчак нецензурно ответила на подозрения в беременности

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак нецензурно выразилась в сторону подписчицы в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пользовательница прокомментировала кадр, на котором Собчак предстала в компании спутниц в преддверии открытия своего ресторана в Санкт-Петербурге. Она написала, что подозревает журналистку во второй беременности.

«Кто еще опять разглядел беременность?» — написала подписчица. «[Отстаньте] от меня уже», — ответила ей Собчак.

Это уже не первый раз, когда поклонники подозревают беременность у Ксении Собчак. В июле 2022 года в сети появился кадр, на котором у телеведущей виднеется живот. На фото супруга Константина Богомолова позировала в облегающем строгом костюме.

Сейчас Ксения Собчак замужем за Константином Богомоловым — с 2013 по 2018 год журналистка состояла в браке с Максимом Виторганом. У бывших супругов есть общий сын Платон, который родился в 2016 году. Богомолов-младший ранее был женат на Дарье Мороз. В 2010 году у них родилась дочь Анна.

Ранее Дана Борисова пожаловалась, что столкнулась с неадекватным поклонником.