Scally Milano дал первый концерт после скандала с наркотиками

Рэпер Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев) выступил с концертом впервые после обвинений в пропаганде наркотиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

На кадрах с выступления видно, что на концертной площадке поклонники поднимают флаг России. Также триколор заметен и на сцене.

«Первый концерт Scally Milano и Uglystephan после долгого перерыва: в зале флаги России, никакой наркотической лексики со сцены», — прокомментировала выступление артиста Мизулина.

В конце июня стало известно, что Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга заблокировал треки Scally Milano «Lovv66 — CBD FLOW», «О», «ДВА» и «Сделать это» на 14 ресурсах. Прокурор в своем иске против 21-летнего рэпера ссылается на жалобу некоей гражданки Строгановой, усмотревшей пропаганду наркотиков в текстах «Lovv66 — CBD FLOW», «О», «ДВА», «Сделать это».

Эксперты пришли к выводу, что тексты Scally Milano действительно формируют у слушателей позитивное отношение к наркоторговле и наркопотреблению.

После обвинений в пропаганде наркотиков концерты Дмитриева были перенесены на неопределенный срок.

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