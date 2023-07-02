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Disney обвинили в недоплате сотрудницам на $150 миллионов

Экономист Ноймарк заявил, что Disney не доплатила сотрудницам более $150 миллионов

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AP

Экономист по труду Калифорнийского университета Дэвид Ноймарк провел исследование трудовых условий компании Disney. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно выводам экономиста, в компании женщины получают заработную плату в среднем на 2% меньше, чем мужчины. Он заявил, что с 2015 года из-за недоплаты сотрудницам Disney задолжала женщинам более $150 млн.

В отчете Ноймарка, поданном в суд, говорилось, что его сравнения зарплат мужчин и женщин учитывали уровень работы, срок пребывания в должности и другие факторы, которые могли повлиять на оплату. На основании этого экономист счел недоплату последствием гендерной дискриминации.

«Ситуация деморализует и особенно наносит ущерб женщинам, когда это исходит от такого бренда, как Disney. Сотрудницы любят свою работу. Им нравится контент, который производит Disney, и они просто хотят, чтобы им платили справедливо», — заявила адвокат Лори Андрус, которая ранее выиграла у Farmers Insurance дело по компенсацию разницы в оплате труда женщинам в размере $4 млн.

Иск о недоплате заработной платы сотрудницам был подан к Disney в 2019 году. Женщины утверждали, что получали меньший гонорар за работу на тех же должностях, что и мужчины.

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