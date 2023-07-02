Дана Борисова пожаловалась на поклонника-маньяка

Телеведущая Дана Борисова пожаловалась, что столкнулась с неадекватным поклонником. В своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она рассказала о его выходке.

«Как же ты меня достал. Не успеваю блокировать тебя, маньяк, пишешь с нового аккаунта», — написала Борисова в личном блоге.

Мужчина, о котором рассказала звезда, пишет ей с разных аккаунтов на протяжении некоторого времени и требует прислать фото за деньги. Какого именно формата кадры хочет увидеть поклонник, Борисова не уточнила.

Это уже не первый случай подобного поведения мужчин в жизни телеведущей. Несколько дней назад она призналась, что бывший возлюбленный запер ее в коттедже и принуждал к сексу. Звезда рассказала, что состояла в отношениях с силовиком по имени Максим несколько месяцев, после чего они расстались. После этого они встретились, и мужчина предложил Борисовой помощь в лечении наркозависимости. Он пригласил ее с матерью в свой загородный особняк на пару дней, однако они задержались там на два месяца. По словам телеведущей, она чувствовала себя «как заложница в тюрьме».

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