Тейлор Свифт оштрафовали за мусор возле дома в Нью-Йорке

Певица Тейлор Свифт получила штраф за мусор возле своего дома в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post.

С момента покупки трехэтажного таунхауса в октябре 2017 года на Свифт 32 раза налагались штрафы на общую сумму $3 тыс. Отмечается, что поводом для штрафа стало несоблюдение чистоты тротуаров перед домом артистки. Ей удалось избежать еще одного штрафа на сумму $200.

В период с января 2018 по январь 2023 года инспекторы санитарных служб оштрафовали 33-летнюю Свифт за то, что она не убирала территорию перед своим таунхаусом и грязный тротуар, а также неправильно выбрасывала мусор. Среди обнаруженного мусора возле дома звезды — груды газет, бутылок и картона, салфетки и обертки, а также пачки из-под сигарет.

«Она не заботится о том, чтобы выбрасывать мусор. Я думаю, что она больше сосредоточена на своем многомиллионном туре, который разоряет всех ее поклонников», — заявил сосед Свифт. Другие жители района предположили, что загрязнение территории дома певицы произошло из-за ее фанатов, которые курят возле жилья звезды.

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